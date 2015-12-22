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    В ОАЭ арестовали иранское судно с партией наркотиков

    Правоохранители изъяли 11,5 кг гашиша, а также несколько упаковок с наркотиками в форме таблеток

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Силовые структуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержали иранское судно с крупной партией наркотических веществ на борту, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    По его данным, судно с запрещенным грузом, а также двумя нелегалами иранского происхождения было перехвачено в порту Халед в эмирате Шарджа, десять человек задержаны. Правоохранители изъяли 11,5 кг гашиша, а также несколько упаковок с наркотиками в форме таблеток.

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