В ОАЭ арестовали иранское судно с партией наркотиков

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Силовые структуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержали иранское судно с крупной партией наркотических веществ на борту, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, судно с запрещенным грузом, а также двумя нелегалами иранского происхождения было перехвачено в порту Халед в эмирате Шарджа, десять человек задержаны. Правоохранители изъяли 11,5 кг гашиша, а также несколько упаковок с наркотиками в форме таблеток.