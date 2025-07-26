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В Свердловской области при пожаре погибли трое детей

В Свердловской области при пожаре погибли трое детей Четыре человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе в Свердловской области. Среди них — трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет.
В регионе
26 июля 2025 г. 09:12
В Свердловской области при пожаре погибли трое детей

Четыре человека погибли при пожаре в садоводческом товариществе в Свердловской области. Среди них — трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Пострадали восемь человек. Шестилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии — он получил ожоги 60% поверхности тела. Женщину, которая также получила увечья, увезли в больницу с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника. Двое детей 10 и 16 лет отказались от госпитализации.

Пожар случился ночью в поселке Горный Щит, в 2:58 по местному времени. В правоохранительных органах и в региональном МЧС еще не сообщали о произошедшем.

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