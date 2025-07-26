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МВД: За сутки задержаны 81 человек, находившихся в розыске

МВД: За сутки задержаны 81 человек, находившихся в розыске 10:25
Происшествия
26 июля 2025 г. 10:37
МВД: За сутки задержаны 81 человек, находившихся в розыске

В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 15 преступлений, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в общей сложности были задержаны 81 человек, находившихся в розыске, в том числе 61 должника.

Кроме того, выявлено 32 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 7 фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Также были задержаны 53 человека, подозреваемых в совершении различных преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün axtarışda olan 81 nəfər saxlanılıb

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