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Пять человек пострадали в результате комбинированной ночной атаки россиян по Харькову

Пять человек пострадали в результате комбинированной ночной атаки россиян по Харькову Пять человек пострадали в результате атаки ВС РФ управляемыми авиационными бомбами, баллистическими ракетами и дронами на Харьков в ночь на субботу.
В регионе
26 июля 2025 г. 09:26
Пять человек пострадали в результате комбинированной ночной атаки россиян по Харькову

Пять человек пострадали в результате атаки ВС РФ управляемыми авиационными бомбами, баллистическими ракетами и дронами на Харьков в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Игорь Терехов в соцсетях.

"Пострадало пять человек. Среди них - трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета - во время повторного удара", - отметил он.

"Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа - четыре управляемые авиабомбы, две баллистические ракеты и потом уже 15 "шахедов". Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро - продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе", - сообщил Терехов.

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