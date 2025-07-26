Пять человек пострадали в результате комбинированной ночной атаки россиян по Харькову

Пять человек пострадали в результате атаки ВС РФ управляемыми авиационными бомбами, баллистическими ракетами и дронами на Харьков в ночь на субботу.

Пять человек пострадали в результате атаки ВС РФ управляемыми авиационными бомбами, баллистическими ракетами и дронами на Харьков в ночь на субботу.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Игорь Терехов в соцсетях.

"Пострадало пять человек. Среди них - трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета - во время повторного удара", - отметил он.

"Более 20 вражеских ударов за почти три ночных часа - четыре управляемые авиабомбы, две баллистические ракеты и потом уже 15 "шахедов". Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро - продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе", - сообщил Терехов.