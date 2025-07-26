Платья Елизаветы II выставят в Букингемском дворце

Предметы гардероба монаршей особы покажут в рамках экспозиции "Королева Елизавета II: ее стильная жизнь".

Предметы гардероба монаршей особы покажут в рамках экспозиции "Королева Елизавета II: ее стильная жизнь".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения Елизаветы II, откроется весной 2026 года в Королевской галерее Букингемского дворца.

На выставке будут наряды, в которых королева появилась на публике в день своей свадьбы в 1947 году и на церемонии коронации в 1953 году.

Издание The Art Newspaper пишет, что Елизавета II использовала зашифрованный язык одежды в качестве мягкой силы монархии — как когда-то за полтысячелетия до этого делала Елизавета I.

Один из примеров такой важной с точки зрения дипломатии одежды — белое платье, созданное британским модельером Норманом Хартнеллом для банкета в честь королевы в 1961 году в Карачи. Национальные цвета Пакистана нашли отражение в этом платье в виде изумрудно-зеленой складки, спускающейся по спине.

Свадебное и коронационное платья Елизаветы II также были созданы Норманом Хартнеллом. Но в доработке модели платья на коронацию участвовала сама Елизавета. Первоначально на нем должна была быть вышивка в виде национальных эмблем розы Тюдоров для Англии, чертополоха для Шотландии, трилистника для Северной Ирландии и лука-порея для Уэльса. Однако королева настояла, чтобы на платье добавили эмблемы государств—членов Британского содружества, например южноафриканскую протею и австралийскую акацию.

Всего на выставке в Букингемском дворце обещают показать 200 экспонатов. Наряду с предметами гардероба разных лет, которые носили королева и ее близкие, посетители смогут ознакомиться с эскизами, а также перепиской королевы с кутюрье.