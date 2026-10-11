Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Турции задержали 59 человек по делу о незаконных азартных играх

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 22:14
    В Турции задержали 59 человек по делу о незаконных азартных играх

    В Турции задержаны 59 человек, подозреваемых в организации незаконных азартных игр. Общий оборот денежных средств по их счетам составил 7 млрд турецких лир.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Турции.

    По данным ведомства, сотрудники жандармерии провели операции в восьми провинциях страны, включая Османие.

    Следствие установило, что подозреваемые принимали незаконные ставки через интернет, участвовали в нелегальных денежных переводах и отмывали полученные преступным путем доходы.

    В ходе операций наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 110 млн турецких лир. В частности, арестованы 11 объектов недвижимости и 61 единица движимого имущества.

    Азартные игры Турция
    Видео
    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyatda 59 nəfər saxlanılıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей