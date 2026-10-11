В Турции задержали 59 человек по делу о незаконных азартных играх
В регионе
- 11 октября, 2026
- 22:14
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В Турции задержаны 59 человек, подозреваемых в организации незаконных азартных игр. Общий оборот денежных средств по их счетам составил 7 млрд турецких лир.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Турции.
По данным ведомства, сотрудники жандармерии провели операции в восьми провинциях страны, включая Османие.
Следствие установило, что подозреваемые принимали незаконные ставки через интернет, участвовали в нелегальных денежных переводах и отмывали полученные преступным путем доходы.
В ходе операций наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 110 млн турецких лир. В частности, арестованы 11 объектов недвижимости и 61 единица движимого имущества.
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