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    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyatda 59 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 11 oktyabr, 2026
    • 21:35
    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyatda 59 nəfər saxlanılıb

    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunları ilə məşğul olan və hesablarında 7 milyard lirə (391249.43 dollar) olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib, 59 şübhəli saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    "Osmaniyə mərkəzli 8 vilayətdə "Qeyri-qanuni mərc" cinayətinə qarşı jandarm tərəfindən keçirilən əməliyyatlarda hesablarında 7 Milyard TL pul dövriyyəsi olan 59 şübhəli saxlanılıb", - DİN-dən bildirilib.

    Şübhəlilərin internet saytları üzərindən qeyri-qanuni mərc oynatdıqları və qeyri-qanuni pul köçürmələrinə vasitəçilik etdikləri, qeyri-qanuni mərc yolu ilə əldə edilən cinayət gəlirlərini müxtəlif üsullarla maliyyə sisteminə daxil etdikləri müəyyən edilib:

    "Əməliyyatlar nəticəsində şübhəlilərə aid ümumi dəyəri 110 milyon TL olan; 11 daşınmaz və 61 daşınar mal varlığına tədbir qərarı tətbiq olunub".

    Qanunsuz mərc oyunları Türkiyə Cümhuriyyəti
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    В Турции задержали 59 человек по делу о незаконных азартных играх
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