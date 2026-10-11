Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarına qarşı əməliyyatda 59 nəfər saxlanılıb

Türkiyədə qanunsuz mərc oyunları ilə məşğul olan və hesablarında 7 milyard lirə (391249.43 dollar) olan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib, 59 şübhəli saxlanılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

"Osmaniyə mərkəzli 8 vilayətdə "Qeyri-qanuni mərc" cinayətinə qarşı jandarm tərəfindən keçirilən əməliyyatlarda hesablarında 7 Milyard TL pul dövriyyəsi olan 59 şübhəli saxlanılıb", - DİN-dən bildirilib.

Şübhəlilərin internet saytları üzərindən qeyri-qanuni mərc oynatdıqları və qeyri-qanuni pul köçürmələrinə vasitəçilik etdikləri, qeyri-qanuni mərc yolu ilə əldə edilən cinayət gəlirlərini müxtəlif üsullarla maliyyə sisteminə daxil etdikləri müəyyən edilib:

"Əməliyyatlar nəticəsində şübhəlilərə aid ümumi dəyəri 110 milyon TL olan; 11 daşınmaz və 61 daşınar mal varlığına tədbir qərarı tətbiq olunub".

Osmaniye merkezli 8 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7 Milyar TL para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, -Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon TL olan; 11 taşınmaz ile 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığımızı, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.