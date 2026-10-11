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    В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 22:45
    В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине

    В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на морской мине.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    "Сегодня ближе к вечеру в южной части Ормузского пролива супертанкер, нарушивший установленные правила, подорвался на морской мине. В машинном отделении судна произошел взрыв, после чего начался пожар", - говорится в сообщении.

    По данным КСИР, танкер, перевозивший сырую нефть, пытался выйти из Ормузского пролива с отключенными навигационными системами.

    "Судно нарушило установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив и подорвалось на мине, следуя по запрещенному маршруту.

    Это уже третий нефтяной танкер, который с минувшего дня подорвался на морской мине и загорелся при попытке пройти через пролив по запрещенному маршруту", - отмечается в заявлении.

    Военно-морские силы КСИР предупредили, что все суда, отключающие навигационные системы и системы идентификации в районе Ормузского пролива, будут считаться враждебными. В отношении них будут приниматься жесткие меры.

    Напомним, накануне иранская сторона также сообщила о подрыве крупного нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе. При этом Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) утверждает, что суда подверглись ударам неизвестных снарядов.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    SEPAH: Hörmüz boğazında üçüncü neft tankeri minaya düşüb
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