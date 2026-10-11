В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине

В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на морской мине.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

"Сегодня ближе к вечеру в южной части Ормузского пролива супертанкер, нарушивший установленные правила, подорвался на морской мине. В машинном отделении судна произошел взрыв, после чего начался пожар", - говорится в сообщении.

По данным КСИР, танкер, перевозивший сырую нефть, пытался выйти из Ормузского пролива с отключенными навигационными системами.

"Судно нарушило установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив и подорвалось на мине, следуя по запрещенному маршруту.

Это уже третий нефтяной танкер, который с минувшего дня подорвался на морской мине и загорелся при попытке пройти через пролив по запрещенному маршруту", - отмечается в заявлении.

Военно-морские силы КСИР предупредили, что все суда, отключающие навигационные системы и системы идентификации в районе Ормузского пролива, будут считаться враждебными. В отношении них будут приниматься жесткие меры.

Напомним, накануне иранская сторона также сообщила о подрыве крупного нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе. При этом Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) утверждает, что суда подверглись ударам неизвестных снарядов.