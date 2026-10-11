İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    SEPAH: Hörmüz boğazında üçüncü neft tankeri minaya düşüb

    Region
    • 11 oktyabr, 2026
    • 21:51
    SEPAH: Hörmüz boğazında üçüncü neft tankeri minaya düşüb

    Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşüb.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) bununla bağlı bəyanat yayıb.

    "Qaydanı pozan bir supertanker bu gün axşamüstü Hörmüz boğazının cənub hissəsində dəniz minasına çırpılıb, mühərrik otağında partlayış və yanğın olub", - məlumatda deyilir.

    Bildirilib ki, Hörmüz boğazından çıxmaq istəyən xam neft yüklü bu gəmi bütün naviqasiya sistemlərini söndürüb: "Gəmi Hörmüz boğazının qanunlarını (İranın elan etdiyi qaydalar – red.) pozub və icazə verilməyən marşrutdan keçdiyinə görə qəzaya uğrayıb.

    Bu, ötən gündən indiyədək Hörmüz boğazının icazə verilməyən marşrutunda dəniz minalarına çırpılaraq yanğına məruz qalan, qaydanı pozan üçüncü neft tankeridir".

    SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri bəyan edib ki, Hörmüz boğazı ərazisində naviqasiya, tanınma sistemlərini söndürən bütün gəmilər düşmən kimi tanınacaq və onlara qarşı sərt tədbirlər görüləcək.

    Xatırladaq ki, İran tərəfi dünən də iri neft tankerinin Hörmüz boğazında minaya düşdüyünü açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) isə gəmilərin naməlum mərmi ilə vurulduğunu iddia edir.

    Gəmiyə zərbə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Hörmüz boğazında gərginlik
    В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti