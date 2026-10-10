SEPAH: Hörmüz boğazından icazəsiz keçən neft tankeri minaya düşüb
Region
- 10 oktyabr, 2026
- 21:50
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Hörmüz boğazından İranın icazəsi olmadan keçməyə çalışan neft tankeri minaya düşüb və gəmidə yanğın baş verib.
"Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.
"Hörmüz boğazından qeyri-qanuni marşrutla çıxmağa cəhd edən, xam neft daşıyan supertanker elan edilmiş yüksək təhlükəli yolda dəniz minasına çırpılaraq şiddətli partlayışa məruz qalıb", - bəyanatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, tanker naviqasiya və mövqe təyinetmə sistemlərini söndürüb.
SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri bəyan edib ki, Hörmüz boğazının təhlükəsizlik və qaydalarını pozan hər bir tankerin aqibəti belə olacaq.
КСИР: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине
IRGC: Oil tanker hits sea mine in Strait of Hormuz
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