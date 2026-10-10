КСИР: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине

Нефтяной танкер, попытавшийся пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана, подорвался на мине.

Как передает Report, об этом сообщает IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Супертанкер с сырой нефтью, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по незаконному маршруту, подорвался на морской мине, что привело к мощному взрыву", - говорится в заявлении.

Согласно информации, танкер шел с отключенными транспондерами.

Военно-морские силы КСИР заявили, что "такая участь постигнет каждый танкер, нарушающий правила безопасности Ормузского пролива".