КСИР: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине
В регионе
- 10 октября, 2026
- 22:10
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Нефтяной танкер, попытавшийся пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана, подорвался на мине.
Как передает Report, об этом сообщает IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
"Супертанкер с сырой нефтью, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по незаконному маршруту, подорвался на морской мине, что привело к мощному взрыву", - говорится в заявлении.
Согласно информации, танкер шел с отключенными транспондерами.
Военно-морские силы КСИР заявили, что "такая участь постигнет каждый танкер, нарушающий правила безопасности Ормузского пролива".
SEPAH: Hörmüz boğazından icazəsiz keçən neft tankeri minaya düşüb
IRGC: Oil tanker hits sea mine in Strait of Hormuz
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