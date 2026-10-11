UKMTO: Hörmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub
- 11 oktyabr, 2026
- 17:49
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Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) Hörmüz boğazında baş vermiş dəniz təhlükəsizliyi insidenti barədə məlumat yayıb.
"Report" UKMTO-ya istinadən xəbər verir ki, gəminin təhlükəsizlik zabitinin (CSO) məlumatına görə, boğazdan çıxış istiqamətində hərəkət edən tanker sol göyərtə hissəsindən naməlum mərmi ilə vurulub.
Bütün heyət üzvləri sağ-salamatdır və ətraf mühitə hər hansı ziyan (məsələn, neft sızması) dəyməyib:
"Hazırda aidiyyəti səlahiyyətli orqanlar hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Bölgədəki gəmilərə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmaq və istənilən şübhəli fəaliyyət barədə dərhal UKMTO-ya hesabat vermək tövsiyə edilir".
Xatırladaq ki, dünən Hörmüz boğazından İranın icazəsi olmadan keçməyə çalışan neft tankeri minaya düşüb və gəmidə yanğın baş verib.