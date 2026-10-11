İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 17:49
    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) Hörmüz boğazında baş vermiş dəniz təhlükəsizliyi insidenti barədə məlumat yayıb.

    "Report" UKMTO-ya istinadən xəbər verir ki, gəminin təhlükəsizlik zabitinin (CSO) məlumatına görə, boğazdan çıxış istiqamətində hərəkət edən tanker sol göyərtə hissəsindən naməlum mərmi ilə vurulub.

    Bütün heyət üzvləri sağ-salamatdır və ətraf mühitə hər hansı ziyan (məsələn, neft sızması) dəyməyib:

    "Hazırda aidiyyəti səlahiyyətli orqanlar hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Bölgədəki gəmilərə maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmaq və istənilən şübhəli fəaliyyət barədə dərhal UKMTO-ya hesabat vermək tövsiyə edilir".

    Xatırladaq ki, dünən Hörmüz boğazından İranın icazəsi olmadan keçməyə çalışan neft tankeri minaya düşüb və gəmidə yanğın baş verib.

    Gəmiyə zərbə Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Hörmüz boğazında gərginlik
    В Ормузском проливе танкер подвергся удару неизвестного снаряда
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti