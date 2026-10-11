В Ормузском проливе танкер подвергся удару неизвестного снаряда
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 17:56
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте, связанном с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на UKMTO, по информации офицера по безопасности судна (CSO), танкер, направлявшийся к выходу из пролива, получил попадание неизвестного снаряда в левый борт.
Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, в том числе утечки нефти, не зафиксировано.
"В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств происшествия. Судам, находящимся в этом районе, рекомендуется соблюдать максимальную осторожность и незамедлительно сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщении.
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