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    В Ормузском проливе танкер подвергся удару неизвестного снаряда

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 17:56
    В Ормузском проливе танкер подвергся удару неизвестного снаряда

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте, связанном с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на UKMTO, по информации офицера по безопасности судна (CSO), танкер, направлявшийся к выходу из пролива, получил попадание неизвестного снаряда в левый борт.

    Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, в том числе утечки нефти, не зафиксировано.

    "В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств происшествия. Судам, находящимся в этом районе, рекомендуется соблюдать максимальную осторожность и незамедлительно сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщении.

    Ормузский пролив Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Эскалация на Ближнем Востоке
    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub
    44 - Tezliklə
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