В Ормузском проливе танкер подвергся удару неизвестного снаряда

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте, связанном с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на UKMTO, по информации офицера по безопасности судна (CSO), танкер, направлявшийся к выходу из пролива, получил попадание неизвестного снаряда в левый борт.

Все члены экипажа находятся в безопасности. Ущерба окружающей среде, в том числе утечки нефти, не зафиксировано.

"В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств происшествия. Судам, находящимся в этом районе, рекомендуется соблюдать максимальную осторожность и незамедлительно сообщать UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в сообщении.