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    В Гяндже мужчина подозревается в убийстве сына

    Происшествия
    • 11 октября, 2026
    • 23:21
    В Гяндже мужчина подозревается в убийстве сына

    В Гяндже мужчина скончался в больнице после получения ножевого ранения.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Гюлюстан.

    Роял Гасанов (1990 г. р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. В нанесении смертельного ранения подозревается отец погибшего.

    Ножевое ранение Гянджа
    Gəncədə ata oğlunu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir
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