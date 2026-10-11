В Гяндже мужчина подозревается в убийстве сына

В Гяндже мужчина скончался в больнице после получения ножевого ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Гюлюстан.

Роял Гасанов (1990 г. р.) был доставлен в больницу с ножевым ранением. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. В нанесении смертельного ранения подозревается отец погибшего.