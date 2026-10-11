Gəncədə ata oğlunu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir
Hadisə
- 11 oktyabr, 2026
- 22:43
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Gəncə şəhərində bıçaq xəsarəti alan şəxs xəstəxanada ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, 1990-cı il təvəllüdlü Röyal Həsənov kəsici alətlə alınan xəsarət nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib.
Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb olunub.
Hadisəni törətməkdə Röyal Həsənovun atası şübhəli bilinir.
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