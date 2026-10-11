В результате ударов России по Украине погибли шесть человек

В результате российских ракетных и беспилотных ударов по Харьковской и Ивано-Франковской областям Украины погибли шесть человек, еще девять получили ранения.

Как передает Report со ссылкой УНИАН, об этом сообщили представители местных властей.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вечером 11 октября российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Ракета попала в здание продовольственного магазина.

В результате погибли три человека, еще девять получили ранения, в том числе трое детей.

На месте удара возник пожар, который удалось локализовать на площади 300 кв. м. Повреждены здание магазина, пять автомобилей, два многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, российские беспилотники атаковали Ивано-Франковск.

По информации главы областной военной администрации Светланы Онищук, первоначально сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем. Позднее раненый скончался в больнице, в результате чего число жертв возросло до трех.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры.