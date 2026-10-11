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    Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri nəticəsində 6 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 23:11
    Rusiyanın Ukraynaya hava zərbələri nəticəsində 6 nəfər həlak olub

    Ukraynanın Xarkov və İvano-Frankivsk vilayətlərinə Rusiyanın raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb, daha 9 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri məlumat veriblər.

    Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinequbovun sözlərinə görə, oktyabrın 11-də axşam saatlarında Rusiya qüvvələri Xarkov şəhərinin ətrafına raket zərbəsi endirib. Raket ərzaq mağazasının binasına düşüb və ərazidə yanğın baş verib. Yanğın 300 kvadratmetr sahədə lokallaşdırılıb. Mağazanın binasına, 5 avtomobilə, 2 çoxmənzilli yaşayış binasına və 1 fərdi evə ziyan dəyib.

    Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Yaralılar arasında 3 uşaq da var.

    Bundan başqa, İvano-Frankivsk şəhəri də Rusiya dronlarının hücumuna məruz qalıb. Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Svetlana Onişukun məlumatına görə, ilkin olaraq 2 nəfərin öldüyü, 1 nəfərin yaralandığı bildirilmişdi.

    Daha sonra yaralı xəstəxanada vəfat edib və nəticədə ölənlərin sayı 3 nəfərə çatıb. İvano-Frankivsk şəhərinin meri Ruslan Martsinkiv mülki infrastruktura ziyan dəydiyini bildirib.

    Qanadlı raket Dron hücumu Ukrayna Rusiya Federasiyası
    В результате ударов России по Украине погибли шесть человек
    MiniBoss
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