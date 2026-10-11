Израиль запустил ракету-перехватчик по воздушной цели на юге Ливана
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 22:32
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели на юге Ливана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.
По данным ЦАХАЛ, воздушная цель была обнаружена в районе проведения операций израильских военнослужащих на юге Ливана.
В армии уточнили, что результаты перехвата устанавливаются.
Сирены воздушной тревоги не включались в соответствии с установленным порядком, добавили в ЦАХАЛ.
Последние новости
05:48
В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отоплениеДругие страны
05:13
Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракетДругие страны
04:56
Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в РоссиюДругие страны
04:21
В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефтиВ регионе
03:49
Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октябряДругие страны
03:13
Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в СШАДругие страны
02:57
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
02:22
На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеровДругие страны
01:45