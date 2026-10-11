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    Израиль запустил ракету-перехватчик по воздушной цели на юге Ливана

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 22:32
    Израиль запустил ракету-перехватчик по воздушной цели на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

    По данным ЦАХАЛ, воздушная цель была обнаружена в районе проведения операций израильских военнослужащих на юге Ливана.

    В армии уточнили, что результаты перехвата устанавливаются.

    Сирены воздушной тревоги не включались в соответствии с установленным порядком, добавили в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Перехват ракеты Ливан
    İsrail ordusu Livanın cənubunda şübhəli hava hədəfinə qarşı raket buraxıb
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