Израиль запустил ракету-перехватчик по воздушной цели на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной воздушной цели на юге Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, воздушная цель была обнаружена в районе проведения операций израильских военнослужащих на юге Ливана.

В армии уточнили, что результаты перехвата устанавливаются.

Сирены воздушной тревоги не включались в соответствии с установленным порядком, добавили в ЦАХАЛ.