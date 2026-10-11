В Масазыре при столкновении автомобиля с мотоциклом погибли два человека

На автодороге Масазыр - Новханы произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через поселок Масазыр.

Так, легковой автомобиль KIA столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погибли двое молодых людей, находившихся на мотоцикле.

По факту ведется расследование.