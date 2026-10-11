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    В Масазыре при столкновении автомобиля с мотоциклом погибли два человека

    Происшествия
    • 11 октября, 2026
    • 21:41
    В Масазыре при столкновении автомобиля с мотоциклом погибли два человека

    На автодороге Масазыр - Новханы произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека.

    Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через поселок Масазыр.

    Так, легковой автомобиль KIA столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП погибли двое молодых людей, находившихся на мотоцикле.

    По факту ведется расследование.

    В Масазыре при столкновении автомобиля с мотоциклом погибли два человека
    В Масазыре при столкновении автомобиля с мотоциклом погибли два человека

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Мотоциклы и мопеды Масазыр Новханы
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    Masazırda motosikletlə avtomobil toqquşub, iki nəfər ölüb
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