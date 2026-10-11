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    Masazırda motosikletlə avtomobil toqquşub, iki nəfər ölüb

    Hadisə
    • 11 oktyabr, 2026
    • 21:36
    Masazırda motosikletlə avtomobil toqquşub, iki nəfər ölüb

    Masazır-Novxanı yolunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, qəza yolun Masazır qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "KİA" markalı minik avtomobili motosikletlə toqquşub.

    Toqquşma nəticəsində motosikletdə olan iki gənc oğlan həyatını itirib.

    Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

    Masazırda motosikletlə avtomobil toqquşub, iki nəfər ölüb
    Masazırda motosikletlə avtomobil toqquşub, iki nəfər ölüb

    Zəncirvari qəza Avtomobil yolu
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    В Масазыре при столкновении автомобиля с мотоциклом погибли два человека
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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