Masazırda motosikletlə avtomobil toqquşub, iki nəfər ölüb
Hadisə
- 11 oktyabr, 2026
- 21:36
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Masazır-Novxanı yolunda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, qəza yolun Masazır qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "KİA" markalı minik avtomobili motosikletlə toqquşub.
Toqquşma nəticəsində motosikletdə olan iki gənc oğlan həyatını itirib.
Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.
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