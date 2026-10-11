Tasnim: Военные корабли США отошли от Ормузского пролива после атак на танкеры

Американские военные корабли покинули район Ормузского пролива после последних атак на нефтяные танкеры.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, агентство сделало такой вывод на основании данных о местоположении кораблей, полученных через автоматическую идентификационную систему судов (AIS).

Агентство также приводит слова моряков, находящихся на борту нефтяных танкеров.

"После атаки на танкер минувшей ночью американские корабли остановились на полпути, а затем изменили курс", - рассказали они.