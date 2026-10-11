Tasnim: Военные корабли США отошли от Ормузского пролива после атак на танкеры
В регионе
- 11 октября, 2026
- 21:36
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Американские военные корабли покинули район Ормузского пролива после последних атак на нефтяные танкеры.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, агентство сделало такой вывод на основании данных о местоположении кораблей, полученных через автоматическую идентификационную систему судов (AIS).
Агентство также приводит слова моряков, находящихся на борту нефтяных танкеров.
"После атаки на танкер минувшей ночью американские корабли остановились на полпути, а затем изменили курс", - рассказали они.
Последние новости
05:48
В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отоплениеДругие страны
05:13
Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракетДругие страны
04:56
Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в РоссиюДругие страны
04:21
В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефтиВ регионе
03:49
Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октябряДругие страны
03:13
Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в СШАДругие страны
02:57
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8Другие страны
02:22
На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеровДругие страны
01:45