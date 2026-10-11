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    "Tasnim": ABŞ-nin hərbi gəmiləri Hörmüz boğazından uzaqlaşıb

    Region
    • 11 oktyabr, 2026
    • 21:15
    Tasnim: ABŞ-nin hərbi gəmiləri Hörmüz boğazından uzaqlaşıb

    Hörmüz boğazında neft tankerlərinə son hücumlardan sonra ABŞ-nin hərbi gəmiləri ərazidən uzaqlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi "Live AIS"in (Automatic Identification System - Avtomatik İdentifikasiya Sistemi) təqdim etdiyi koordinatlara əsasən məlumat yayıb.

    Həmçinin neft tankerlərindəki dənizçilərdən sitat gətirilib:

    "Amerika gəmiləri ötən gecə bir tankerə edilən hücumdan sonra yarı yolda dayanıb və insidentindən sonra öz istiqamətini dəyişib".

    ABŞ-İran gərginliyi Hörmüz boğazı
    Tasnim: Военные корабли США отошли от Ормузского пролива после атак на танкеры
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