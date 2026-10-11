"Tasnim": ABŞ-nin hərbi gəmiləri Hörmüz boğazından uzaqlaşıb
Region
- 11 oktyabr, 2026
- 21:15
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Hörmüz boğazında neft tankerlərinə son hücumlardan sonra ABŞ-nin hərbi gəmiləri ərazidən uzaqlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi "Live AIS"in (Automatic Identification System - Avtomatik İdentifikasiya Sistemi) təqdim etdiyi koordinatlara əsasən məlumat yayıb.
Həmçinin neft tankerlərindəki dənizçilərdən sitat gətirilib:
"Amerika gəmiləri ötən gecə bir tankerə edilən hücumdan sonra yarı yolda dayanıb və insidentindən sonra öz istiqamətini dəyişib".
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