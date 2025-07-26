В Салониках произошел мощный взрыв на первом этаже жилого дома, есть пострадавшие

Сильный взрыв произошел возле входа в многоквартирный дом в Салониках (Греция), в результате чего два человека получили легкие ранения.

Сильный взрыв произошел возле входа в многоквартирный дом в Салониках (Греция), в результате чего два человека получили легкие ранения.

Как передает Report, об этом сообщил портал общественного телевидения ERT News.

Полиция расследует версию теракта, поскольку в этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата.

"Сильный взрыв произошел в 2:10 утра в субботу на первом этаже жилого дома. В результате два человека получили ранения от осколков стекла и были доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом был вызван взрывным устройством", - отметили в полиции.

В результате взрыва повреждены само здание и соседние дома, автомобили и магазины.