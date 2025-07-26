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В Салониках произошел мощный взрыв на первом этаже жилого дома, есть пострадавшие

В Салониках произошел мощный взрыв на первом этаже жилого дома, есть пострадавшие Сильный взрыв произошел возле входа в многоквартирный дом в Салониках (Греция), в результате чего два человека получили легкие ранения.
Другие страны
26 июля 2025 г. 10:59
В Салониках произошел мощный взрыв на первом этаже жилого дома, есть пострадавшие

Сильный взрыв произошел возле входа в многоквартирный дом в Салониках (Греция), в результате чего два человека получили легкие ранения.

Как передает Report, об этом сообщил портал общественного телевидения ERT News.

Полиция расследует версию теракта, поскольку в этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата.

"Сильный взрыв произошел в 2:10 утра в субботу на первом этаже жилого дома. В результате два человека получили ранения от осколков стекла и были доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом был вызван взрывным устройством", - отметили в полиции.

В результате взрыва повреждены само здание и соседние дома, автомобили и магазины.

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Версия на азербайджанском языке Salonikidə yaşayış binasında güclü partlayış olub, xəsarət alanlar var

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