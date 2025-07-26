В Азербайджане стартовал международный турнир "Европейские надежды дзюдо" с участием свыше 430 спортсменов

10:35

Стартовал международный турнир по дзюдо "Европейские надежды", а также технические сессии с участием специалистов кодокан, организованные Европейским союзом дзюдо.

Как сообщает Report, соревнования проходят в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе. В турнире принимают участие 436 спортсменов (364 юноши и 72 девушки) из 88 клубов, представляющих 12 стран.

Соревнования проводятся среди дзюдоистов в возрастных категориях U-13 и U-15. Победители и призеры будут определены в 33 весовых категориях. Турнир носит клубный формат — все завоеванные медали записываются на счет соответствующих команд.

Технические сессии проходят под руководством чемпиона Европы и серебряного призера чемпионата мира, сербского дзюдоиста Александара Куколя, а также японского специалиста кодокан, призера чемпионата мира Токуно Казухико.