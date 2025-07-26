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В Азербайджане стартовал международный турнир "Европейские надежды дзюдо" с участием свыше 430 спортсменов

В Азербайджане стартовал международный турнир "Европейские надежды дзюдо" с участием свыше 430 спортсменов 10:35
Индивидуальные
26 июля 2025 г. 10:49
В Азербайджане стартовал международный турнир Европейские надежды дзюдо с участием свыше 430 спортсменов

Стартовал международный турнир по дзюдо "Европейские надежды", а также технические сессии с участием специалистов кодокан, организованные Европейским союзом дзюдо.

Как сообщает Report, соревнования проходят в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе. В турнире принимают участие 436 спортсменов (364 юноши и 72 девушки) из 88 клубов, представляющих 12 стран.

Соревнования проводятся среди дзюдоистов в возрастных категориях U-13 и U-15. Победители и призеры будут определены в 33 весовых категориях. Турнир носит клубный формат — все завоеванные медали записываются на счет соответствующих команд.

Технические сессии проходят под руководством чемпиона Европы и серебряного призера чемпионата мира, сербского дзюдоиста Александара Куколя, а также японского специалиста кодокан, призера чемпионата мира Токуно Казухико.

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Версия на английском языке ФотоBaku European Judo Hopes Tournament kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Avropa Cüdo Ümidləri" beynəlxalq turniri start götürüb

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