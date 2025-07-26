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В направлении сел Талыш и Тапгарагоюнлу начались пожары, привлечены вертолеты

В направлении сел Талыш и Тапгарагоюнлу начались пожары, привлечены вертолеты В направлении сел Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района начались пожары, к тушению которых привлечены вертолеты.
Происшествия
26 июля 2025 г. 11:53
В направлении сел Талыш и Тапгарагоюнлу начались пожары, привлечены вертолеты

В направлении сел Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района начались пожары, к тушению которых привлечены вертолеты.

Как сообщает карабахское бюро Report, возгорания, начавшиеся в утренние часы, из-за ветра быстро распространились на обширные территории.

На место происшествия направлены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также задействованы вертолеты, которые берут воду для тушения огня из близлежащего Суговушанского водохранилища.

11.08

В направлении сел Талыш Агдеринского и Тапгарагоюнлу Геранбойского районов начались пожары.

Как сообщает карабахское бюро Report, возгорания, начавшиеся в утренние часы, из-за ветра быстро охватили обширные территории.

Огонь преимущественно распространяется по сухой траве и кустарниковым участкам.

На место происшествия направлены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Предпринимаются меры по недопущению дальнейшего распространения пожара.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTalış və Tapqaraqoyunlu kəndləri istiqamətində yanğınlar başlayıb, helikopterlər cəlb olunub - YENİLƏNİB

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