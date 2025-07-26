В направлении сел Талыш и Тапгарагоюнлу начались пожары, привлечены вертолеты

В направлении сел Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района начались пожары, к тушению которых привлечены вертолеты.

В направлении сел Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района начались пожары, к тушению которых привлечены вертолеты.

Как сообщает карабахское бюро Report, возгорания, начавшиеся в утренние часы, из-за ветра быстро распространились на обширные территории.

На место происшествия направлены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также задействованы вертолеты, которые берут воду для тушения огня из близлежащего Суговушанского водохранилища.

11.08

В направлении сел Талыш Агдеринского и Тапгарагоюнлу Геранбойского районов начались пожары.

Как сообщает карабахское бюро Report, возгорания, начавшиеся в утренние часы, из-за ветра быстро охватили обширные территории.

Огонь преимущественно распространяется по сухой траве и кустарниковым участкам.

На место происшествия направлены пожарные бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Предпринимаются меры по недопущению дальнейшего распространения пожара.