Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальдив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу по случаю Дня независимости страны.
Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Мальдивской Республики.
Нас радует, что отношения между Азербайджаном и Мальдивами в последнее время развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Ваш прошлогодний визит в Азербайджан для участия в COP29 открыл новую страницу в истории двусторонних связей.
Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Мальдив постоянного благополучия и процветания".