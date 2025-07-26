Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальдив

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу по случаю Дня независимости страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Мальдивской Республики Мохаммеду Муиззу по случаю Дня независимости страны.

Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Мальдивской Республики.

Нас радует, что отношения между Азербайджаном и Мальдивами в последнее время развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Ваш прошлогодний визит в Азербайджан для участия в COP29 открыл новую страницу в истории двусторонних связей.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Мальдив постоянного благополучия и процветания".