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Фрагменты пропавшего военного вертолета обнаружили в Казахстане

Фрагменты пропавшего военного вертолета обнаружили в Казахстане В Алматинской области обнаружены фрагменты военного вертолета EC-145, который вчера пропал с радаров в районе населенного пункта Отар.
В регионе
26 июля 2025 г. 10:01
Фрагменты пропавшего военного вертолета обнаружили в Казахстане

В Алматинской области Казахстана обнаружены фрагменты военного вертолета EC-145, который вчера пропал с радаров в районе населенного пункта Отар.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

На поиски вылетели дополнительные воздушные суда Минобороны.

"В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район", - говорится в сообщении.

Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана.

На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС.

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