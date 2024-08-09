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В Астане стартовал бизнес-форум Диалога "Центральная Азия + Япония"

В Астане стартовал бизнес-форум Диалога "Центральная Азия + Япония" Страны Центральной Азии создают уникальную IT-экосистему, которая позволяет модернизировать сектор госуправления, финтех и электронную коммерцию. Поэтому сотрудничество в вопросах внедрения технологий ИИ, строительства дата-центров, обеспечения кибербезоп
В регионе
9 августа 2024 г. 17:17
В Астане стартовал бизнес-форум Диалога Центральная Азия + Япония

Страны Центральной Азии создают уникальную IT-экосистему, которая позволяет модернизировать сектор госуправления, финтех и электронную коммерцию. Поэтому сотрудничество в вопросах внедрения технологий ИИ, строительства дата-центров, обеспечения кибербезопасности может быть плодотворным для всех сторон.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил участие в бизнес-форуме Диалога "Центральная Азия + Япония".

Говоря о финсекторе, Бектенов отметил возможности сотрудничества Международного финансового центра Астаны и Токийской фондовой биржи.

Он подчеркнул, что регион заинтересован в трансферте технологий.

В сообщении пресс-службы правительства Казахстана сообщили о том, что на площадке форума собрались более 450 представителей делегаций стран центральноазиатского региона и Японии. Деловые круги Японии представлены руководством и менеджерами таких крупных компаний как Toyota Tsusho Corporation, Mitsubishi Heavy Industries EMEA, Ltd., Mitsui & Co., Ltd и другие.

Отмечается, что итогом бизнес-форума в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония" станет подписание документов по реализации совместных проектов, призванных вывести многоплановое партнерство на новый уровень.

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