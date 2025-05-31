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ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе

ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
31 мая 2025 г. 20:03
ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа относительно прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале радикалов.

"Сегодня ХАМАС передал посредникам свой ответ на последнее предложение Уиткоффа. В рамках будущего соглашения мы готовы освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем [Израиля] согласованного числа палестинских заключенных", - говорится в сообщении.

В ХАМАС добавили, что ответ движения содержит в себе требования "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи".

Данных о том, в какие сроки радикалы готовы освободить заложников, не приводятся.

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