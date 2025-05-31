Футболисты "Интера" выйдут на финальный матч Лиги чемпионов с траурными повязками

Футболисты итальянского "Интера" проведут финальный матч Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен" в траурных повязках в память о бывшем владельце и президенте итальянского клуба Эрнесто Пеллегрини.

Футболисты итальянского "Интера" проведут финальный матч Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен" в траурных повязках в память о бывшем владельце и президенте итальянского клуба Эрнесто Пеллегрини.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Игроки "Интера" наденут черные повязки в память о бывшем президенте клуба" - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Отметим, что Пеллегрини умер в возрасте 84 лет. Он приобрел "Интер" в 1984 году и владел им на протяжении 11 лет. За время правления Пеллегрини "Интер" выиграл чемпионат Италии и дважды завоевал Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы).

Финальный матч между "Интером" и ПСЖ пройдет в Мюнхене 31 мая и начнется в 23:00 по бакинскому времени.