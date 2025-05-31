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Госдепартамент США: Решения по Украине должны принимать Москва и Киев

Госдепартамент США: Решения по Украине должны принимать Москва и Киев Решения по урегулированию российско-украинского конфликта должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу.
Другие страны
31 мая 2025 г. 21:37
Госдепартамент США: Решения по Украине должны принимать Москва и Киев

Решения по урегулированию российско-украинского конфликта должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Fox News заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс

"Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп - ред.) очень публично заявляет, что он чувствует… Но это (условия урегулирования конфликта - ред.) уже должно быть между сторонами - между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", - сказала она, комментируя обсуждение Москвой и Киевом условий урегулирования конфликта.

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