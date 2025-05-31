ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Синвара

Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Газе главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара.

Израильская армия официально подтвердила факт ликвидации в секторе Газа лидера военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, Мухаммед Синвар был устранен в результате точечного удара по территории Европейской больницы в районе города Хан-Юнис на юге анклава.

По словам военных, под зданием клиники располагался боевой штаб сил ХАМАС, в котором в момент удара находился Синвар. Операция проводилась совместными усилиями Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности 13 мая. Вместе с Синваром в ходе нее были ликвидированы командир бригады ХАМАС "Рафах" Мухаммед Сабане и командир хамасовской бригады "Южный Хан-Юнис" Махди Куара, сообщили в ведомстве.

Напомним, что 28 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об устранении лидера военного крыла ХАМАС.