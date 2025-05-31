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Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили предстоящий саммит ОЭС в Ханкенди

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили предстоящий саммит ОЭС в Ханкенди Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили предстоящий саммит ОЭС в Ханкенди
Внешняя политика
31 мая 2025 г. 18:33
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили предстоящий саммит ОЭС в Ханкенди

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Ишхагом Даром, в ходе которого обсудил подготовку к 17-му саммиту Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в Ханкенди.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Пакистана, во время беседы сенатор Ишхаг Дар поблагодарил Джейхуна Байрамова за тёплый приём, оказанный во время его визита в Азербайджан в начале недели.

Стороны обсудили организационные вопросы саммита ОЭС, который запланирован на начало июля 2025 года, в том числе состав участников и рабочие механизмы форума.

Напомним, что 17-й саммит ОЭС пройдет 3–4 июля в городе Ханкенди.

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