Ракета компании Blue Origin с туристами совершила успешный суборбитальный полет

Американская многоразовая ракета New Shepard в субботу совершила успешный суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести туристов.

Американская многоразовая ракета New Shepard в субботу совершила успешный суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести туристов.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа миссии NS-32 входили новозеландский предприниматель Марк Рокет, канадский бизнесмен Джесси Уильямс, панамский дипломат Хайме Алеман, американский девелопер Пол Джерис, выпускница Гарварда и Йеля радиолог Гретчен Грин и учительница из Техаса Аймэтт Медина Хорхе, полет которой спонсировала мексиканская компания Farmacias Similares.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 17:30 по баку). Полет продолжился около 10 минут.

Затем после снижения капсула с использованием парашютной системы совершила мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель с помощью маршевого двигателя осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку в районе стартовой площадки.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

В рамках программы New Shepard теперь уже осуществлено 12 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 64 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.