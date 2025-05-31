В Баку открылся дом-музей народного поэта Расула Рзы

В Баку состоялась торжественная церемония открытия дома-музея выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного поэта Расула Рзы.

В Баку состоялась торжественная церемония открытия дома-музея выдающегося азербайджанского поэта, народного писателя Расула Рзы.

Как передает Report, мероприятие началось с прослушивания архивной записи стихотворения "Печаль мира" в исполнении самого автора.

О становлении идеи создания музея, а также о жизни и творчестве Расула Рзы рассказал народный писатель Анар Рзаев.

Министр культуры Адиль Керимли отметил важную роль домов-музеев в сохранении культурной памяти. Он напомнил, что дом-музей в Баку открыт на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 2022 года. Также было подчеркнуто, что первый музей поэта был создан в Гёйчае в 2004 году.

"Этот музей позволит глубже передать наследие великого мастера будущим поколениям. Сегодня мы вновь почтили память Расула Рзы и его супруги — поэтессы Нигяр Рафибейли. В каждом экспонате ощущается их присутствие. Мы гордимся тем, что смогли прикоснуться к жизненному пути Расула Рзы благодаря проникновенному рассказу Анара", — сказал министр.

Народный артист и дипломат Полад Бюльбюльоглу поделился личными воспоминаниями о поэте. Он рассказал о песне, написанной на его стихи, и подчеркнул, что открытие музея вызывает у него глубокую ностальгию. По словам Бюльбюльоглу, сохранение памяти выдающихся деятелей культуры стало неотъемлемой частью государственной политики.

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что значение Расула Рзы выходит за рамки поэзии — он был личностью, сформировавшей целую школу духовности.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт Салим Бабуллаоглу выделил новаторство и смелые художественные поиски поэта. "Расул Рза внёс вклад и в развитие кино и музыки. По его инициативе были сняты новые фильмы, создан симфонический оркестр", — отметил он.

Церемония продолжилась художественной программой: народный артист Самир Джафаров и заслуженный артист Рамиль Гасымов исполнили песни на стихи поэта, а воспитанник Детско-юношеского центра развития №3 города Баку прочитал его стихотворение "Чинар".

В завершение участники мероприятия осмотрели экспозицию дома-музея.