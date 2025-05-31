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Из ряда районов Сумской области Украины срочно эвакуируют жителей

Из ряда районов Сумской области Украины срочно эвакуируют жителей В Сумской области Украины начата эвакуация жителей ряда населенных пунктов.
Другие страны
31 мая 2025 г. 20:20
Из ряда районов Сумской области Украины срочно эвакуируют жителей

В Сумской области Украины начата эвакуация жителей ряда населенных пунктов.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Сумской области Олег Григоров.

Он отметил, что 30 мая он подписал распоряжение об эвакуации населения из Рычковского, Ворожбянского, Белопольского и Николаевского районов области.

"В 11 населенных пунктах, где начата эвакуация, проживает 2 900 человек. Создан соответствующий эвакуационный штаб. К процессу привлечены полиция, служба чрезвычайных ситуаций, сотрудники общественных организаций. Оказывается необходимая помощь. Также созданы соответствующие штабы для гуманитарной помощи и медицинской регистрации переселенцев. Мы видим, что враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. Позавчера произошло массированное нападение на Сумскую область. Удары были нанесены по населенным пунктам Тростянецкая и Ровенская. У нас есть разрушения гражданской инфраструктуры", - добавил он.

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