Иран примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ

Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана.

Иранская сторона примет меры в случае злоупотреблений ряда стран докладом МАГАТЭ о ядерной деятельности Тегерана.

Как передает Report, это следует из заявления МИД исламской республики в Telegram-канале.

"Если ряд стран намерены злоупотребить сотрудничеством Ирана с МАГАТЭ, или его доверительным подходом к инспекционной деятельности агентства, или текущим докладом на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Иран примет и осуществит соответствующие меры в ответ на такой подход с целью защиты своих законных прав и интересов, последствия и ответственность за которые будут нести эти страны", - говорится в заявлении.

Иран также обвинил Францию, Великобританию, Германию и США в отсутствии "искренности" их усилий в достижении соглашения по иранской ядерной программе.

В ведомстве подчеркнули, что Иран не согласен с оценками МАГАТЭ, и отметил, что он выходит за рамки обязанностей, возложенных на гендиректора, и противоречит профессиональным требованиям, предъявляемым к международным организациям, включая принцип беспристрастности.

"Обвинения, содержащиеся в текущем докладе гендиректора (Рафаэля Гросси - ред.), основаны на утверждениях о нескольких незаявленных видах деятельности и местах за последние десятилетия. И это несмотря на то, что Иран неоднократно заявлял об отсутствии у него незаявленных ядерных объектов или видов деятельности. В то же время Иран сотрудничал с МАГАТЭ, предоставляя необходимые условия для доступа МАГАТЭ к предполагаемым объектам и взятия проб, а также предоставляя подробную информацию и объяснения по различным случаям, касающимся истории предполагаемых объектов", - также утверждает иранское внешнеполитическое ведомство.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%, и назвало сотрудничество исламской республики с международным агентством "менее чем удовлетворительным".