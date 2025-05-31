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ЦАХАЛ заявил об авиаударах по десяткам целей в Газе

ЦАХАЛ заявил об авиаударах по десяткам целей в Газе Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по десяткам целей в секторе Газа.
Другие страны
31 мая 2025 г. 19:39
ЦАХАЛ заявил об авиаударах по десяткам целей в Газе

Израильские ВВС нанесли новую серию ударов по десяткам целей в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, в течение суток удары наносились по всей территории анклава, их целями были военные объекты, наблюдательные вышки, снайперские позиции, иные объекты инфраструктуры, а также отдельно взятые вооруженные палестинские радикалы.

Отмечается, что в результате действий военных был ликвидирован радикал из движения ХАМАС Халиль Фаруана. По данным израильской стороны, он руководил одной из оружейных мастерских организации.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Qəzzada onlarla hədəfə hava zərbələri endirib

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