Премьер Турции посетит США

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 7-10 ноября совершит визит в США.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в канцелярии турецкого правительства.

В повестке дня переговоров Бинали Йылдырыма и вице-президента США Майка Пенса значатся вопросы борьбы с терроризмом, отношения Анкары и Вашингтона в политической, экономической, военной сферах, визовая проблематика.

Это первый визит из Турции на уровне премьер-министра после прихода к власти администрации Дональда Трампа.

Главу правительства будут сопровождать вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак.

Намечены встречи премьера Турции в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Запланированы встречи Йылдырыма с представителями мусульманской и еврейской общин США, инвесторами и предпринимателями.

Турецкая сторона надеется на устранение различий в позициях сторон по ряду вопросов и продвижение сотрудничества.