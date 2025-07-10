О нас

Польша приобрела радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с РФ

Польша приобрела радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с РФ Польша закупила 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X.
Другие страны
10 июля 2025 г. 02:09
Польша приобрела радары для наблюдения за побережьем Балтики и границей с РФ

Польша закупила 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте польской армии.

Стоимость контракта составила 430 млн польских злотых ($118,5 млн), поставки будут осуществляться с 2027 по 2030 годы.

Как подчеркнул присутствовавший на подписании контракта глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, помимо польского побережья Балтики, система будет действовать "в районе "Восточного щита" (система защитных сооружений на восточной границе Польши) и границы с Калининградской областью РФ".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi