Глава МИД Турции: Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена

“В Сирии 11 лет продолжается гражданская война. Там до сих пор действуют террористы”.

“В Сирии 11 лет продолжается гражданская война. Там до сих пор действуют террористы”.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Haber Global заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“Люди не могут вернуться в свои дома. Мы изначально говорим, что лучшим вариантом является политическое решение. Сирийский режим не верит в политическое решение. Однако столкновения могут привести к расколу страны. Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена. Для этого должны предприниматься шаги", - отметил министр.