Глава МИД Турции: Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена

“В Сирии 11 лет продолжается гражданская война. Там до сих пор действуют террористы”.
Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Haber Global заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
“Люди не могут вернуться в свои дома. Мы изначально говорим, что лучшим вариантом является политическое решение. Сирийский режим не верит в политическое решение. Однако столкновения могут привести к расколу страны. Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена. Для этого должны предприниматься шаги", - отметил министр.