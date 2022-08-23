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Глава МИД Турции: Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена

Глава МИД Турции: Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена “В Сирии 11 лет продолжается гражданская война. Там до сих пор действуют террористы”.
В регионе
23 августа 2022 г. 11:33
Глава МИД Турции: Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена

“В Сирии 11 лет продолжается гражданская война. Там до сих пор действуют террористы”.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу Haber Global заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“Люди не могут вернуться в свои дома. Мы изначально говорим, что лучшим вариантом является политическое решение. Сирийский режим не верит в политическое решение. Однако столкновения могут привести к расколу страны. Стабильность в Сирии должна быть полностью обеспечена. Для этого должны предприниматься шаги", - отметил министр.

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Версия на английском языке Cavusoglu: Stability must be fully ensured in Syria
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: "Suriyada sabitlik tam təmin olunmalıdır"

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