В Грузии начались военные учения Agile Spirit

В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух), которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз.

В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух), которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Учения проводятся на базе "Крцаниси", где расположен Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия.

Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах - Грузии и Турции, - что способствует укреплению регионального сотрудничества, сообщает Минобороны Грузии.

В Турции 21 июля учения начались совместной воздушно-десантной операцией США и Турции. В открывшихся в Грузии учениях, кроме военных Турции, США и Грузии, примут участие военнослужащие еще восьми стран.

На церемонии открытия учений командующий учебным командованием 7-й армией США в Европе и Африке генерал Терри Тиллис заявил, что это стратегические учения, которые позволяют повысить оперативную совместимость военнослужащих разных стран.