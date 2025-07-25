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В Грузии начались военные учения Agile Spirit

В Грузии начались военные учения Agile Spirit В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух), которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз.
В регионе
25 июля 2025 г. 18:18
В Грузии начались военные учения Agile Spirit

В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух), которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Учения проводятся на базе "Крцаниси", где расположен Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия.

Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах - Грузии и Турции, - что способствует укреплению регионального сотрудничества, сообщает Минобороны Грузии.

В Турции 21 июля учения начались совместной воздушно-десантной операцией США и Турции. В открывшихся в Грузии учениях, кроме военных Турции, США и Грузии, примут участие военнослужащие еще восьми стран.

На церемонии открытия учений командующий учебным командованием 7-й армией США в Европе и Африке генерал Терри Тиллис заявил, что это стратегические учения, которые позволяют повысить оперативную совместимость военнослужащих разных стран.

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