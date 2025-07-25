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Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд на Араика Арутюняна

Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд на Араика Арутюняна Архиепископ Баграт Галстанян подал в суд на главу аппарата премьера Араика Арутюняна.
В регионе
25 июля 2025 г. 21:56
Арестованный архиепископ Галстанян подал в суд на Араика Арутюняна

Архиепископ Баграт Галстанян подал в суд на главу аппарата премьера Армении Араика Арутюняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсети его адвокат Ованнес Худоян.

Кроме того, иски направлены против министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна, ведущего Общественного телевидения Петроса Казаряна и депутата "Гражданского договора" Асмик Акопян.

Все иски поданы в связи с оскорблениями и клеветой.

Ранее защита Баграта Галстаняна подала в суд на министра здравоохранения Анаит Аванесян, депутата от партии "Гражданский договор" Ваагна Алексаняна, а также еще пятерых общественных и политических деятелей за публичные оскорбления и клевету.

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