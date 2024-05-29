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Депутат Верховной Рады: Азербайджан сегодня является лидером многих международных процессов

Депутат Верховной Рады: Азербайджан сегодня является лидером многих международных процессов В посольстве Азербайджана в Украине состоялся прием по случаю 28 Мая - Дня независимости.
В регионе
29 мая 2024 г. 10:59
Депутат Верховной Рады: Азербайджан сегодня является лидером многих международных процессов

В посольстве Азербайджана в Украине состоялся прием по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в приеме приняли участие представители дипмиссий разных стран, а также проживающие в разных регионах Украины азербайджанцы.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев дал гостям подробную информацию об истории независимости нашей страны, Отечественной войне 2020 года и результатах сентябрьской антитеррористической операции 2023 года.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинис рассказал о стратегическом формате украинско-азербайджанских отношений и важности оказываемой Киеву гуманитарной и политической поддержки со стороны Баку.

Присутствующий на мероприятии депутат Верховной Рады Андрей Клочко в заявлении Report сказал, что сегодня Азербайджан остается лидером многих международных процессов: "Отношения между Украиной и Азербайджаном развиваются из года в год, расширяются торговые отношения".

Он также поблагодарил президента Азербайджана и азербайджанский народ за своевременную помощь Украине: "Мы благодарны за то, что они приняли и приютили наших беженцев, а также за гуманитарную помощь Государственной нефтяной компании Азербайджана. Азербайджанское государство восстановило разрушенные, поврежденные школы, детские сады и объекты инфраструктуры в Украине".

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Версия на английском языке ФотоMember of Verkhovna Rada: Azerbaijan is leader of many int’l processes
Версия на азербайджанском языке ФотоAli Radanın deputatı: Azərbaycan bu gün bir çox beynəlxalq proseslərin lideridir

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