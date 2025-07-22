Джейхун Байрамов посетил памятник Гейдару Алиеву в Тбилиси

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Тбилиси.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Грузию посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр возложил венок к памятнику и почтил светлую память общенационального лидера.

Память общенационального лидера Гейдара Алиева также почтили посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

Отметим, что в рамках визита Джейхуна Байрамова в Грузию запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе состоялась встреча главы МИД Азербайджана с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, перспективы сотрудничества и мирная повестка с Арменией.