Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси

Участок в центре Тбилиси бесплатно передан Азербайджану на 49 лет

Грузия передала Азербайджану в безвозмездное пользование земельный участок в Тбилиси, срок аренды составит 49 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, участок на улице Вахтанга Горгасали передан в пользование посольства по распоряжению правительства.

Согласно информации, соответствующий документ был подписан 18 июля премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Основанием послужил пункт 2 статьи 36 Закона Грузии "О государственной собственности".

Национальному агентству государственной собственности, подведомственному Минэкономики, поручено реализовать все предусмотренные законом процедуры для передачи права пользования.

Отметим, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня находится с визитом в Грузии. Глава азербайджанской дипломатии уже провел переговоры с грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Также запланированы встречи Байрамова с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Шалвой Папуашвили.