О нас

На некоторых улицах Баку наблюдаются заторы

На некоторых улицах Баку наблюдаются заторы В утренние часы 28 июля на ряде основных магистралей Баку наблюдаются пробки.
Инфраструктура
28 июля 2025 г. 08:32
На некоторых улицах Баку наблюдаются заторы

В утренние часы 28 июля на ряде основных магистралей Баку наблюдаются пробки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центра интеллектуального управления транспортом.

На данный момент затруднено движение на следующих участках:

- Проспект Зии Бунъядова - от пересечения с улицей Музаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

- Шоссе Баку–Сумгайыт - в сторону станции метро "20 Января";

- Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра города;

- Проспект Гейдара Алиева - по основной дороге в сторону центра;

- Улица Алы Мустафаева — в направлении проспекта Зии Бунъядова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi yollarında sıxlıq var

Другие новости из категории

В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
В связи с концертом на Бакинском Олимпийском стадионе ограничено движение транспортных средств
27 июля 2025 г. 14:00
Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с концертом Джастина Тимберлейка
Время работы Бакинского метро будет продлено в связи с концертом Джастина Тимберлейка
26 июля 2025 г. 19:24
AYNA организует бесплатные автобусы на концерт Джастина Тимберлейка
AYNA организует бесплатные автобусы на концерт Джастина Тимберлейка
26 июля 2025 г. 15:04
Капремонт автомобильных дорог проведут в 4 районах Нахчывана
Капремонт автомобильных дорог проведут в 4 районах Нахчывана
26 июля 2025 г. 10:06
Ж/д станцию Самур-II у российско-азербайджанской границы построят до 2030 года
Ж/д станцию "Самур-II" у российско-азербайджанской границы построят до 2030 года
25 июля 2025 г. 22:29
С завтрашнего дня в Баку на ряде улиц будет ограничено движение транспорта
С завтрашнего дня в Баку на ряде улиц будет ограничено движение транспорта
25 июля 2025 г. 17:32
Анар Гулиев: Градостроительство играет ключевую роль в превращении глобальных целей в локальные действия
ФотоАнар Гулиев: Градостроительство играет ключевую роль в превращении глобальных целей в локальные действия
25 июля 2025 г. 15:07
Кабинет министров утвердил учебную программу для водителей
Кабинет министров утвердил учебную программу для водителей
25 июля 2025 г. 13:00
Средний коридор становится приоритетом для Китая, ЕС и США на фоне глобальных рисков
Средний коридор становится приоритетом для Китая, ЕС и США на фоне глобальных рисков
25 июля 2025 г. 12:10
Пассажироперевозки по железной дороге в Азербайджане выросли на 21%
Пассажироперевозки по железной дороге в Азербайджане выросли на 21%
25 июля 2025 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi