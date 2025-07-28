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Представители "Спартака" приехали в Стамбул для завершения трансфера Фернандеша

Представители "Спартака" приехали в Стамбул для завершения трансфера Фернандеша Представители московского "Спартака приехали в Стамбул, чтобы завершить трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.
Футбол
28 июля 2025 г. 08:44
Представители Спартака приехали в Стамбул для завершения трансфера Фернандеша

Представители московского "Спартака приехали в Стамбул, чтобы завершить трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша.

Как передает Report, об этом написал турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" и "Спартак" очень близки к достижению соглашения по переходу игрока.

Фернандеш перешел в "Бешикташ" из "Бенфики" летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.

После двух туров чемпионата России "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, записав в свой актив три очка. В следующем туре "Спартак" встретится с "Акроном". Матч состоится 3 августа.

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Версия на азербайджанском языке "Spartak" rəsmiləri Jedsonun transferini bitirmək üçün İstanbula gəlib

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