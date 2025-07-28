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АБР назначил нового регионального руководителя, включающего и Азербайджан

АБР назначил нового регионального руководителя, включающего и Азербайджан Азиатский банк развития (АБР) назначил Лию Гутьерреса генеральным директором Регионального департамента Центральной и Западной Азии.
Финансы
28 июля 2025 г. 08:23
АБР назначил нового регионального руководителя, включающего и Азербайджан

Азиатский банк развития (АБР) назначил Лею Гутиеррес (Leah Gutierrez) генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Гутиеррес будет курировать взаимодействие АБР с 11 странами (Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан).

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За это время банк предоставил стране свыше $5 млрд кредитов, в том числе $1,5 млрд на транспортные проекты и $1,7 млрд - на энергетические.

Кроме того, АБР поддерживает проекты в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и финансов.

В настоящее время банк разрабатывает новую Стратегию партнерства с Азербайджаном на 2025–2029 годы. В числе приоритетов - финансирование зеленой инфраструктуры, управление водными ресурсами, обеспечение продовольственной безопасности, диверсификация экспорта и развитие зеленых навыков.

Предыдущая стратегия охватывала период 2019–2023 годов.

АБР был основан в 1966 году, его штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины). В состав банка входят 69 стран, из которых 50 расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Версия на азербайджанском языке ADB Azərbaycanın da daxil olduğu regiona yeni rəhbər təyin edib

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