О нас

Бербок и Мирзоян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

Бербок и Мирзоян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку Главы МИД Германии и Армении Анналена Бербок и Арарат Мирзоян обсудили переговоры по подписанию мирного договора между Ереваном и Баку.
В регионе
25 сентября 2024 г. 17:32
Бербок и Мирзоян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

Главы МИД Германии и Армении Анналена Бербок и Арарат Мирзоян обсудили переговоры по подписанию мирного договора между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом Мирзоян написал в соцсети "Х".

"Обсудили двустороннюю повестку дня и партнерские отношения Армения-Евросоюз, а также региональные темы. Состоялся обмен мнениями о последних событиях на Южном Кавказе, а также мирный процесс, включая возможность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - написал он.

Встреча состоялась в рамках 79-сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baerbock and Mirzoyan mull Armenia-Azerbaijan peace process
Версия на азербайджанском языке Berbok və Mirzoyan İrəvanla Bakı arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi