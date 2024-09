Бербок и Мирзоян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

Главы МИД Германии и Армении Анналена Бербок и Арарат Мирзоян обсудили переговоры по подписанию мирного договора между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом Мирзоян написал в соцсети "Х".

"Обсудили двустороннюю повестку дня и партнерские отношения Армения-Евросоюз, а также региональные темы. Состоялся обмен мнениями о последних событиях на Южном Кавказе, а также мирный процесс, включая возможность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - написал он.

Встреча состоялась в рамках 79-сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.